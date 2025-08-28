Inscription
#Roman francophone

Les jardins perdus

Rouda

ActuaLitté
Juillet 2023. Les Jardins perdus se remettent à peine des émeutes qui ont secoué toute la France. Au milieu des cendres et des barricades, la disparition de Martin Chevallier pourrait presque passer inaperçue. Face à l'inaction de la police, seul son grand frère Zac s'active pour le rechercher. Il espère de tout son coeur qu'il s'agit juste d'une histoire d'amour, d'une passade. Mais dans le quartier, il sent les regards sur sa nuque et entend bruisser la rumeur : Martin aurait rejoint un groupuscule d'extrême droite. Comment son petit frère, son meilleur ami, aurait-il pu passer de "l'autre côté" ? Lui qui est si fier de sa banlieue, qui n'a pas perdu son âme d'enfant et passe des heures à écrire dans sa chambre. Pour le retrouver, Zac emprunte le même chemin que lui, quitte à se perdre à son tour dans la nébuleuse fasciste. Il ne pourra compter que sur ses souvenirs pour tenter de comprendre ce frère à la dérive.

Par Rouda
Chez Liana Levi

|

Auteur

Rouda

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature française

Les jardins perdus

Rouda

Paru le 28/08/2025

224 pages

Liana Levi

20,00 €

ActuaLitté
9791034910984
© Notice établie par ORB
