Je connais ton secret

Un thriller psychologique oppressant, qui brosse le portrait d'une société de plus en plus dépendante aux objets connectés. S'ils nous facilitent la vie, ils pourraient aussi en faire un cauchemar... Récemment divorcée et financièrement aux abois, Jo Ferguson, journaliste indépendante, trouve refuge dans l'appartement de sa meilleure amie à Londres. L'endroit, luxueux, est à la pointe en matière de domotique : des équipements ultramodernes permettent d'y contrôler l'éclairage, le chauffage, les serrures, et sont même capables de faire la conversation aux plus solitaires. Bien qu'elle déplore l'impact de ces accessoires, Jo s'amuse à leur parler. Jusqu'à ce qu'un de ces assistants virtuels - Electra - menace de révéler à la police un terrible secret enfoui dans son passé. Paniquée, la jeune femme tente alors de découvrir qui se cache derrière son maître-chanteur. L'intelligence artificielle a-t-elle pris vie ou Jo est-elle en train de sombrer dans la folie, comme son père avant elle ?