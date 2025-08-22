Pointe du Raz, 1876. Le phare de la Vieille est éteint. Dans un mystérieux dossier retrouvé sur place, le gardien Goulven Dénès a consigné sa vie avec minutie. Il explique pourquoi il s'est jeté à la mer, et surtout pourquoi deux macchabées se trouvent dans une pièce du phare fermée à doubles tours. Lui, austère et bourru, a épousé la belle Adèle. Tout à sa passion, Goulven n'a pas vu se profiler le drame à venir. Comment a-t-il bien pu se retrouver dans cet enfer ? Anatole le Braz maintient le lecteur en haleine et livre un texte puissant d'une remarquable justesse psychologique dans lequel il montre toute sa maîtrise de l'écriture. Une tragédie singulière en prise avec les éléments. Le Gardien du feu, est l'un de ses textes emblématiques. Pour représenter le texte intégral, Christelle Le Guen a conçu une série d'illustrations dans un noir profond qui accompagnent avec précision ce grand récit. Ses images charbonneuses au fusain, retranscrivent exactement l'intensité du roman.