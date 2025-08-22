Découvrir Hegel

Hegel est une figure largement mythique : mélange entre un bourgeois réactionnaire, philosophe officiel de l’État prussien dans sa période la plus répressive, et un auteur d’un hermétisme tel qu’il fait passer tous les autres philosophes pour des modèles de clarté. Mais alors, comment comprendre qu’Hegel ait fait l’objet d’une attention si constante depuis deux siècles, notamment dans la pensée révolutionnaire, et que la fameuse dialectique hégélienne ait pu être considérée comme « l’algèbre de la révolution » ? Contournant les clichés, V. Béguin et G. Fondu tentent d’expliquer de manière simple et directe ce que Hegel fait, et par là, aussi bien son inactualité que sa vaste postérité.