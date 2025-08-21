Inscription
#Album jeunesse

Une journée sans écran

Thomas Taylor, Alice Taylor

ActuaLitté
Un nouvel album Barbapapa sur un thème d'actualité : une journée sans écran ! Chez les Barbapapa, il est hors de question de rester devant la télévision quand il fait beau ! Pour occuper les Barbabébés, leurs parents organisent alors une véritable chasse au trésor. Barbidou, Barbabelle et les autres parviendront-ils à résoudre les énigmes sur leur chemin et à atteindre la surprise ? Dans la même collection : Des chatons si mignons, Le Plus Tendre des liens, L'Anniversaire des Barbabébés, Quand je serai grand, Zéro déchet, Vacances à la montagne, Le livre perdu, Les couleurs des Barbabébés, A la découverte des dinosaures, L'enquête de Barbidur, Au lit, les Barbabébés ! , Une histoire pour les Barbabébés, Princesse d'un jour et Les petites bêtes !

Par Thomas Taylor, Alice Taylor
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Thomas Taylor, Alice Taylor

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Autres personnages

Retrouver tous les articles sur Une journée sans écran par Thomas Taylor, Alice Taylor

Commenter ce livre

 

Une journée sans écran

Thomas Taylor, Alice Taylor

Paru le 21/08/2025

16 pages

Les Livres du Dragon d'Or

5,00 €

ActuaLitté
9782821218994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

