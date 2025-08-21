Un nouvel album Barbapapa sur un thème d'actualité : une journée sans écran ! Chez les Barbapapa, il est hors de question de rester devant la télévision quand il fait beau ! Pour occuper les Barbabébés, leurs parents organisent alors une véritable chasse au trésor. Barbidou, Barbabelle et les autres parviendront-ils à résoudre les énigmes sur leur chemin et à atteindre la surprise ? Dans la même collection : Des chatons si mignons, Le Plus Tendre des liens, L'Anniversaire des Barbabébés, Quand je serai grand, Zéro déchet, Vacances à la montagne, Le livre perdu, Les couleurs des Barbabébés, A la découverte des dinosaures, L'enquête de Barbidur, Au lit, les Barbabébés ! , Une histoire pour les Barbabébés, Princesse d'un jour et Les petites bêtes !