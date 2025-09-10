Nos âmes consumées

Addie Blackwood, 18 ans, est hantée par la mort mystérieuse de sa soeur Fiona. Persuadée que Thatcher, membre de la très influence famille Montgomery, est responsable, elle décide de mener sa propre enquête. Tout bascule lorsque Thatcher est à son tour retrouvé mort, et qu'Addie et Seth, son ancien ami d'enfance, sont soupçonnés de l'avoir tué. Au fil de leur quête de vérité, des secrets explosent : une liaison scandaleuse, des trahisons inattendues et des rivalités familiales féroces. Alors que le danger se rapproche, Addie devra démêler les mensonges pour découvrir la vérité, tout en faisant face à ses propres sentiments pour Seth et aux démons de son passé.