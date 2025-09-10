Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Nos âmes consumées

M.K. Pagano, MK Pagano, Manon Malais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Addie Blackwood, 18 ans, est hantée par la mort mystérieuse de sa soeur Fiona. Persuadée que Thatcher, membre de la très influence famille Montgomery, est responsable, elle décide de mener sa propre enquête. Tout bascule lorsque Thatcher est à son tour retrouvé mort, et qu'Addie et Seth, son ancien ami d'enfance, sont soupçonnés de l'avoir tué. Au fil de leur quête de vérité, des secrets explosent : une liaison scandaleuse, des trahisons inattendues et des rivalités familiales féroces. Alors que le danger se rapproche, Addie devra démêler les mensonges pour découvrir la vérité, tout en faisant face à ses propres sentiments pour Seth et aux démons de son passé.

Par M.K. Pagano, MK Pagano, Manon Malais
Chez Comet

|

Auteur

M.K. Pagano, MK Pagano, Manon Malais

Editeur

Comet

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Nos âmes consumées par M.K. Pagano, MK Pagano, Manon Malais

Commenter ce livre

 

Nos âmes consumées

M.K. Pagano, MK Pagano trad. Manon Malais

Paru le 10/09/2025

379 pages

Comet

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487412200
9782487412200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.