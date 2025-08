Jojo et la renarde

La renarde se tenait au pied d'un frêne, dressée sur ses pattes bottées de noir. Sa queue blanche flottait derrière elle et ses yeux brillants aux fines pupilles verticales capturèrent le regard de Jojo. Incapable de bouger, il murmura : - J... je suis désolé. Elle inclina la tête sur le côté. Jojo répéta qu'il était désolé et qu'il s'excusait sincèrement. La renarde le dévisagea un moment encore, comme pour s'assurer que cet enfant ne lui mentait pas... et elle disparut en deux bonds dans les fourrés. Jojo, le coeur battant, eut la certitude de la revoir très vite.