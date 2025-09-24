La destinée de Marie Stuart fut aussi prometteuse et exceptionnelle que brève et tragique. Reine d'Ecosse à seulement six jours, en 1542, reine de France à dix-sept ans, puis veuve à dix-huit, elle est renvoyée dans son royaume. Catholique dans un pays protestant, toute sa vie elle se battra pour sa couronne, mais aussi pour celle d'Angleterre dont elle est une potentielle héritière, contre Elisabeth Ire, sa cousine et éternelle rivale. Intrigues, conspirations, trahisons, mauvais choix politiques et matrimoniaux l'amènent à abdiquer. A vingt-cinq ans, elle a tout perdu et restera la captive d'Elisabeth pendant vingt ans, avant que celle-ci donne l'ordre de l'exécuter, en 1587. Seul un maître du genre pouvait saisir toutes les nuances et la complexité de ce personnage à la fois ambitieux, solaire et imprudent. Stefan Zweig n'est jamais aussi envoûtant que lorsqu'il sonde les forces intérieures qui animent ses personnages.