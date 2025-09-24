Inscription
Marie Stuart

Stefan Zweig, Françoise Wuilmart

ActuaLitté
La destinée de Marie Stuart fut aussi prometteuse et exceptionnelle que brève et tragique. Reine d'Ecosse à seulement six jours, en 1542, reine de France à dix-sept ans, puis veuve à dix-huit, elle est renvoyée dans son royaume. Catholique dans un pays protestant, toute sa vie elle se battra pour sa couronne, mais aussi pour celle d'Angleterre dont elle est une potentielle héritière, contre Elisabeth Ire, sa cousine et éternelle rivale. Intrigues, conspirations, trahisons, mauvais choix politiques et matrimoniaux l'amènent à abdiquer. A vingt-cinq ans, elle a tout perdu et restera la captive d'Elisabeth pendant vingt ans, avant que celle-ci donne l'ordre de l'exécuter, en 1587. Seul un maître du genre pouvait saisir toutes les nuances et la complexité de ce personnage à la fois ambitieux, solaire et imprudent. Stefan Zweig n'est jamais aussi envoûtant que lorsqu'il sonde les forces intérieures qui animent ses personnages.

Par Stefan Zweig, Françoise Wuilmart
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stefan Zweig, Françoise Wuilmart

Editeur

J'ai lu

Genre

Royaume-Uni

Marie Stuart

Stefan Zweig trad. Françoise Wuilmart

Paru le 24/09/2025

512 pages

J'ai lu

8,70 €

9782290415580
