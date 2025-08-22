Inscription
Andromaque

Jean Racine, Michèle Fitte

La tragédie de Jean Racine enrichie de tous les outils pour préparer le Bac de Français. La pièce : La guerre de Troie est bien finie. Les combats d'Achille avec le Troyen Hector appartiennent au passé. Hermione, la fille du roi Ménélas, est désormais la fiancée de Pyrrhus, le fils d'Achille. Mais Pyrrhus délaisse sa promise - et pour qui ? Une Troyenne, une prisonnière, une vaincue : Andromaque, la veuve d'Hector, qui déteste Pyrrhus et ne songe qu'à protéger le fils qu'elle a eu de son défunt époux. Lorsque les Grecs envoient Oreste, amoureux d'Hermione, réclamer la mort de cet enfant, une mécanique tragique se déclenche. Entre tous ces personnages partagés entre devoir et désir, qui résistera à la violence de ses passions ? Qui laissera son amour se transformer en haine ? L'objet d'étude : le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle L'accompagnement pédagogique : - Une présentation complète pour découvrir l'auteur et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre - Le texte intégral et des extraits audio - Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale - Desexplications linéaires sur des passages clés - Un groupement de textes problématisé : la jalousie amoureuse - Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux de la pièce - Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen - En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation - Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : théâtre, tonalités, figures de style - En + : un cahier iconographique de 8 pages en couleur pour les prolongements culturels et artistiques

Par Jean Racine, Michèle Fitte
Chez Magnard

|

Auteur

Jean Racine, Michèle Fitte

Editeur

Magnard

Genre

Lycée

Andromaque

Jean Racine

Paru le 22/08/2025

176 pages

Magnard

3,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782210784239
