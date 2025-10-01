"L'émission touche à sa fin. Il reste peu de temps avant l'annonce du grand vainqueur. Alors, c'est vers elle que je vais, c'est à elle, à elle seule que je peux dire la vérité. Je lui prends la main à l'écart du plateau, autour de nous tout le monde s'agite, c'est la dernière coupure pub. Je m'effondre dans ses bras "Mamà, je t'en supplie, prie pour que je ne gagne pas... "" Jusqu'à ses dix-sept ans, Kendji Girac n'a jamais voyagé autrement qu'en caravane ni rêvé d'une autre vie que la sienne. Le public et le destin en ont un jour décidé autrement. Découvert dans The Voice (TF1) en 2014, il touche immédiatement le coeur des Français avec son large sourire, sa voix chaleureuse et sa guitare entraînante. Mais un matin d'avril 2024, après dix ans d'une carrière fulgurante, un drame fait la une des médias, révélant un visage plus fragile et tourmenté de l'artiste. Pour la première fois, Kendji raconte sa vie, la vraie, loin des caméras.