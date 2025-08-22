Inscription
#Essais

Indignez-vous !

Stéphane Hessel, Salomé Saqué, Sylvie Crossman, Jean-Pierre Barou

Pour Stéphane Hessel, le "motif de base de la Résistance, c'était l'indignation". Certes, les raisons de s'indigner peuvent aujourd'hui paraître moins nettes qu'au temps du nazisme. Mais cherchez et vous trouverez : l'écart grandissant entre les très riches et les très pauvres ; l'état de la planète ; le traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms ; la course au toujours plus, à la compétition ; la dictature des marchés financiers ; les acquis bradés de la Résistance - retraite, Sécurité sociale. Pour être efficace, il faut, comme hier, agir en réseau : Attac, Amnesty, la Fédération internationale des Droits de l'homme en sont la démonstration. Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et lui emboîter le pas lorsqu'il appelle à une insurrection pacifique.

Par Stéphane Hessel, Salomé Saqué, Sylvie Crossman, Jean-Pierre Barou
Chez Rue de l'échiquier

Auteur

Stéphane Hessel, Salomé Saqué, Sylvie Crossman, Jean-Pierre Barou

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Actualité politique France

93 ans. C’est un peu la toute dernière étape. La fin n’est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique : les années de résistance et le programme élaboré il y a soixante-six ans par le Conseil national de la Résistance ! C’est à Jean Moulin que nous devons, dans le cadre de ce Conseil, la réunion de toutes les composantes de la France occupée, les mouvements, les partis, les syndicats, pour proclamer leur adhésion à la France combattante et au  seul chef qu’elle se reconnaissait : le général de Gaulle. De Londres où j’avais rejoint le général de Gaulle en mars 1941, j’apprenais que ce Conseil avait mis au point un programme, l’avait adopté le 15 mars 1944, proposé pour la France libérée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays.

 

De ces principes et de ces valeurs, nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à  ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers : pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis, toutes choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil national de la Résistance.

 

À partir de 1945, après un drame atroce, c’est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces présentes au sein du Conseil de la Résistance. Rappelons-le, c’est alors qu’est créée la Sécurité sociale comme la Résistance le souhaitait, comme son programme le stipulait : « Un plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous les

Indignez-vous !

Stéphane Hessel

Paru le 22/08/2025

64 pages

Rue de l'échiquier

4,90 €

9782374255125
