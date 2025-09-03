Prisonniers de la nuit

C'est un pays qui a souvent changé de nom. Qui a connu la guerre. Un pays où petit à petit les livres ont été oubliés. Où des écrans gris ont poussé partout comme des ronces. Dans cet univers totalitaire, deux enfants abandonnés, comme tous les enfants de ce pays, se sont fait la promesse silencieuse de ne jamais se quitter. Ils s'appellent Saccage Bam-Bam et Mine-de-Rien. Poussés par un vent sauvage, la soeur et le frère refusent ce monde brutal façonné par les adultes. Quel qu'en soit le prix. Car ils portent en eux des pouvoirs insoupçonnés et deux petites graines : la révolte et l'espoir.