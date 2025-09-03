Inscription
#Imaginaire

Prisonniers de la nuit

Sarah Marchand, Emmanuel Langlade

ActuaLitté
C'est un pays qui a souvent changé de nom. Qui a connu la guerre. Un pays où petit à petit les livres ont été oubliés. Où des écrans gris ont poussé partout comme des ronces. Dans cet univers totalitaire, deux enfants abandonnés, comme tous les enfants de ce pays, se sont fait la promesse silencieuse de ne jamais se quitter. Ils s'appellent Saccage Bam-Bam et Mine-de-Rien. Poussés par un vent sauvage, la soeur et le frère refusent ce monde brutal façonné par les adultes. Quel qu'en soit le prix. Car ils portent en eux des pouvoirs insoupçonnés et deux petites graines : la révolte et l'espoir.

Par Sarah Marchand, Emmanuel Langlade
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Sarah Marchand, Emmanuel Langlade

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Mondes futuristes

Prisonniers de la nuit

Sarah Marchand, Emmanuel Langlade

Paru le 03/09/2025

176 pages

Editions du Rouergue

14,80 €

ActuaLitté
9782812627538
© Notice établie par ORB
