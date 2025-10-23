Wicked Game

Amaya rejoint Londres en espérant écrire une nouvelle page de son histoire - une qui ne sera pas tachée de sang et d'horreur. Mais son arrivée ne se déroule pas comme prévu. Elle se retrouve à devoir cohabiter avec Hunter Bamford, le meilleur ami de son grand frère, un brillant neurochirurgien un peu... particulier. Un homme qui contrôle au millimètre près le moindre aspect de sa vie. Et qui lui est interdit en tout point. Hors de question d'être attirée par les ombres qu'elle voit danser dans son regard, qui semble aussi hanté que le sien. Cependant, Amaya se révèle être la seule à réussir à lui extirper des émotions, si inquiétantes soient-elles, et la jeune femme compte bien en jouer pour découvrir qui est réellement l'homme qui l'héberge. Au risque que ce jeu dangereux la dépasse totalement...