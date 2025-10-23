Inscription
#Roman francophone

Wicked Game

Anita Rigins, Aurore Payelle

Amaya rejoint Londres en espérant écrire une nouvelle page de son histoire - une qui ne sera pas tachée de sang et d'horreur. Mais son arrivée ne se déroule pas comme prévu. Elle se retrouve à devoir cohabiter avec Hunter Bamford, le meilleur ami de son grand frère, un brillant neurochirurgien un peu... particulier. Un homme qui contrôle au millimètre près le moindre aspect de sa vie. Et qui lui est interdit en tout point. Hors de question d'être attirée par les ombres qu'elle voit danser dans son regard, qui semble aussi hanté que le sien. Cependant, Amaya se révèle être la seule à réussir à lui extirper des émotions, si inquiétantes soient-elles, et la jeune femme compte bien en jouer pour découvrir qui est réellement l'homme qui l'héberge. Au risque que ce jeu dangereux la dépasse totalement...

Par Anita Rigins, Aurore Payelle
Chez Editions ESI

|

Auteur

Anita Rigins, Aurore Payelle

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Wicked Game

Anita Rigins

Paru le 23/10/2025

480 pages

Editions ESI

24,90 €

9782371267732
