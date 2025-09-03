Le livre de papy

Un canapé bien confortable, une bibliothèque bien garnie, des grandes soeurs pas trop remuantes et un papy à l'imagination débordante, voilà une soirée qui s'annonce parfaite. Depuis que papy est papy, le rituel est le même mais pas les histoires ! Elles, elles sont folles, déjantées, abracadabrantesques. Et les dernières, contrairement aux autres, seront vraies ! On y croisera un météorologue d'oeuf, un kangourou des Alpes, une course poursuite en baignoire, un anaconda, une baignoire (encore) mais fossilisée, une vache et la baignoire de Napoléon (bizarre ces baignoires). Au fil des histoires, c'est une vie qui se dessine, celle du meilleur des papys.