#Roman jeunesse

Le livre de papy

Pascal Prévot

ActuaLitté
Un canapé bien confortable, une bibliothèque bien garnie, des grandes soeurs pas trop remuantes et un papy à l'imagination débordante, voilà une soirée qui s'annonce parfaite. Depuis que papy est papy, le rituel est le même mais pas les histoires ! Elles, elles sont folles, déjantées, abracadabrantesques. Et les dernières, contrairement aux autres, seront vraies ! On y croisera un météorologue d'oeuf, un kangourou des Alpes, une course poursuite en baignoire, un anaconda, une baignoire (encore) mais fossilisée, une vache et la baignoire de Napoléon (bizarre ces baignoires). Au fil des histoires, c'est une vie qui se dessine, celle du meilleur des papys.

Par Pascal Prévot
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Pascal Prévot

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Le livre de papy

Pascal Prévot

Paru le 03/09/2025

172 pages

Editions du Rouergue

13,90 €

9782812627620
