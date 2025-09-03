Inscription
#Manga

Perfect Edition

Alexandre Bodécot, Bisco Hatori

Pour être reconnu comme l'héritier légitime par sa grand-mère, Tamaki doit faire des concessions. Mais cette pression bouleverse l'équilibre du cercle d'hôte. Nos deux amoureux finiront-ils par s'avouer leurs sentiments ? Quel destin les attend dans ce dernier tome ? Après Mars et Vampire Knight, la collection Perfect accueille un nouveau classique du catalogue Panini Manga : Host Club ! Une série hilarante à travers laquelle le public français a pu découvrir le talent de l'autrice Bisco Hatori. Après des premières oeuvres comme Sennen no Yuki, elle connaît son premier grand succès avec Host Club, une série se jouant avec humour des codes du genre avec son héroïne très à l'aise dans ses habits de garçon et entourée d'archétypes masculins. Très populaire au Japon, Host Club a eu droit dès 2005 à une adaptation anime (disponible sur Netflix) et même à un drama en 2011.

Par Alexandre Bodécot, Bisco Hatori
Chez Panini comics

|

Auteur

Alexandre Bodécot, Bisco Hatori

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Perfect Edition

Bisco Hatori trad. Alexandre Bodécot

Paru le 03/09/2025

368 pages

Panini comics

16,99 €

9791039137768
© Notice établie par ORB
