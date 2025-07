Ce guide pratique, à la fois accessible et rigoureux, vous dévoile les secrets de la sonothérapie, une discipline ancestrale qui harmonise corps et esprit grâce aux bols tibétains, diapasons, gongs et autres instruments vibratoires.

Sylvie Captain-Sass et Emmanuelle Karrer, cofondatrices du CIM&SO, Centre international de musicothérapie et de sonothérapie, vous proposent dans cet ouvrage :

• Des bases théoriques claires sur les effets thérapeutiques des vibrations sonores.

• Un ensemble de 75 protocoles détaillés ajustés à des besoins variés, tels que la gestion du stress, des émotions et des troubles du sommeil, le soutien face aux dépendances, ainsi qu'à l'accompagnement thérapeutique des adolescents, des seniors, des personnes en situation de handicap ou de celles qui présentent un trouble du spectre de l'autisme.

• Des conseils pour choisir et utiliser vos instruments, développer votre posture de praticien et adapter les séances à différents publics.

Riche en illustrations, témoignages, conseils et fiches pratiques, ce manuel a été pensé pour devenir un outil indispensable pour les thérapeutes, les professionnels de santé ou simplement les passionnés désireux d'explorer les bienfaits du son.

Faites de chaque vibration une invitation à la connaissance de soi et d'autrui.

Des protocoles par catégorie de pratiques et d'outils, pour composer les vôtres selon vos besoins. Une organisation par ordre alphabétique pour plus d'autonomie. Des onglets de couleur pour repérer les différentes parties pratiques. Des visuels pour comprendre les enchaînements de mouvements