Le mystérieux passage

Pour accompagner l'humanité dans son éveil spirituel, Dieu s'adresse à l'un de ses messagers, dans un dialogue qui s'inscrit dans les échanges qu'il a eus avec Neale Donald Walsch, il y a 30 ans, dans Conversations avec Dieu.

Ce dialogue propose une voie d'éveil simple, rapide et concrète, fondée sur le parcours de l'auteur lui-même, qui a traversé ces étapes dans sa propre vie. Il invite à une compréhension profonde de la nature de la réalité et de la vérité qui sous-tend le monde dans lequel nous évoluons.

L'auteur croise les perspectives sociologiques, psychologiques et spirituelles pour offrir une lecture riche et holistique, mettant en lumière la manière dont tous les aspects de notre existence sont interconnectés.

À travers l'exploration de l'illusion de la séparation, des jeux de rôles et d'ego, ainsi que de la nécessité de confronter notre ombre en observant notre karma, le message nous invite à purger ces éléments pour retrouver notre pureté et renouer ainsi avec notre identité originelle.

Êtes-vous prêt, vous aussi, à emprunter ce mystérieux passage, cette

Voie du Retour qui nous ramène à notre Source?