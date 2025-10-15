Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le mystérieux passage

Stephan Schillinger, Pierre-Antoine Vinerier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Pour accompagner l'humanité dans son éveil spirituel, Dieu s'adresse à l'un de ses messagers, dans un dialogue qui s'inscrit dans les échanges qu'il a eus avec Neale Donald Walsch, il y a 30 ans, dans Conversations avec Dieu.

Ce dialogue propose une voie d'éveil simple, rapide et concrète, fondée sur le parcours de l'auteur lui-même, qui a traversé ces étapes dans sa propre vie. Il invite à une compréhension profonde de la nature de la réalité et de la vérité qui sous-tend le monde dans lequel nous évoluons.

L'auteur croise les perspectives sociologiques, psychologiques et spirituelles pour offrir une lecture riche et holistique, mettant en lumière la manière dont tous les aspects de notre existence sont interconnectés.

À travers l'exploration de l'illusion de la séparation, des jeux de rôles et d'ego, ainsi que de la nécessité de confronter notre ombre en observant notre karma, le message nous invite à purger ces éléments pour retrouver notre pureté et renouer ainsi avec notre identité originelle.

Êtes-vous prêt, vous aussi, à emprunter ce mystérieux passage, cette

Voie du Retour qui nous ramène à notre Source?

Par Stephan Schillinger, Pierre-Antoine Vinerier
Chez Hélios Editions

|

Auteur

Stephan Schillinger, Pierre-Antoine Vinerier

Editeur

Hélios Editions

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le mystérieux passage par Stephan Schillinger, Pierre-Antoine Vinerier

Commenter ce livre

 

Le mystérieux passage

Pierre-Antoine Vinerier

Paru le 07/07/2025

119 pages

Hélios Editions

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376880448
9782376880448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.