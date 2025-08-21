Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Autopsie d'un caniche

Anick Roschi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hana, soixante-dix-huit ans, a de plus en plus de peine à s'endormir. Chaque soir elle demande à son mari Sullivan, soixante-dix-huit ans aussi, de lui raconter une histoire de son enfance et de ses nombreux voyages en Afrique et au Moyen-Orient. Mais voilà que la mémoire de Sullivan flanche, divague, entrainant Hana dans des récits scabreux et dans l'univers tourmenté de Jérôme Bosch. Entre deux ronflements, elle l'écoute amoureusement malgré deux oreilles déjà bien fatiguées. Une pièce en VII actes qui traite du vieillissement avec humour à une époque où les sociétés occidentales peinent à accorder le droit à l'assistance en fin de vie...

Par Anick Roschi
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Anick Roschi

Editeur

Les Impliqués

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Autopsie d'un caniche par Anick Roschi

Commenter ce livre

 

Autopsie d'un caniche

Anick Roschi

Paru le 21/08/2025

106 pages

Les Impliqués

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042808457
9791042808457
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.