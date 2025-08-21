Autopsie d'un caniche

Hana, soixante-dix-huit ans, a de plus en plus de peine à s'endormir. Chaque soir elle demande à son mari Sullivan, soixante-dix-huit ans aussi, de lui raconter une histoire de son enfance et de ses nombreux voyages en Afrique et au Moyen-Orient. Mais voilà que la mémoire de Sullivan flanche, divague, entrainant Hana dans des récits scabreux et dans l'univers tourmenté de Jérôme Bosch. Entre deux ronflements, elle l'écoute amoureusement malgré deux oreilles déjà bien fatiguées. Une pièce en VII actes qui traite du vieillissement avec humour à une époque où les sociétés occidentales peinent à accorder le droit à l'assistance en fin de vie...