Une corneille seule n'est pas une corneille. Une corneille ne tue jamais une autre corneille. Dans un futur proche ravagé par la pollution, un vieil homme nous raconte qu'une corneille nommée Dar Duchesne - la première de tous les temps à avoir porté un nom - lui a raconté ses nombreuses vies et morts au pays de Kra... Traduit de l'anglais par Patrick Couton. "Ce livre est une puissante métaphore de l'évolution de notre civilisation et de notre rapport au vivant. Quand ce singulier corvidé s'interroge, en réalité c'est nous qu'il questionne. Une lecture inoubliable". - Mathieu Betton, Librairie L'Atalante "Alors que nous sommes dans un monde qui finit par devenir différent de celui où nous sommes nés, Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l'Ymr permet sans doute à John Crowley d'avancer un peu plus vers l'immortalité littéraire". - Patrick Gyger