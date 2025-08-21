Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Kra

Patrick Couton, John Crowley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une corneille seule n'est pas une corneille. Une corneille ne tue jamais une autre corneille. Dans un futur proche ravagé par la pollution, un vieil homme nous raconte qu'une corneille nommée Dar Duchesne - la première de tous les temps à avoir porté un nom - lui a raconté ses nombreuses vies et morts au pays de Kra... Traduit de l'anglais par Patrick Couton. "Ce livre est une puissante métaphore de l'évolution de notre civilisation et de notre rapport au vivant. Quand ce singulier corvidé s'interroge, en réalité c'est nous qu'il questionne. Une lecture inoubliable". - Mathieu Betton, Librairie L'Atalante "Alors que nous sommes dans un monde qui finit par devenir différent de celui où nous sommes nés, Kra : Dar Duchesne dans les ruines de l'Ymr permet sans doute à John Crowley d'avancer un peu plus vers l'immortalité littéraire". - Patrick Gyger

Par Patrick Couton, John Crowley
Chez L' Atalante Editions

|

Auteur

Patrick Couton, John Crowley

Editeur

L' Atalante Editions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kra par Patrick Couton, John Crowley

Commenter ce livre

 

Kra

John Crowley trad. Patrick Couton

Paru le 21/08/2025

560 pages

L' Atalante Editions

10,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036002311
9791036002311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.