Le livre de coloriage officiel du manga de football au succès mondial ! Célébrez l'arrivée de la nouvelle saison de Blue Lock avec ce magnifique livre de coloriage de 60 pages, adapté aux fans de tous âges. Nagi le prodige, Jinpachi Ego le cerveau, Meguru Bachira le monstre, Rensuke le combattant, Hyoma le rival. Et le footballeur ultime : Isagi. Tes héros de Blue Lock et bien d'autres peuplent les pages pleines d'action de ce livre de coloriage de qualité supérieure. Colorie les illustrations de tes personnages préférés, s'affrontant sur le terrain de football. Tous les buts, les têtes, les provocations, les célébrations et les rebondissements les plus dramatiques du manga sont présents ! Un coloriage 100% officiel Blue Lock pour redécouvrir les scènes les plus emblématiques du manga phare de Kodansha !