Nouvelle histoire du Premier Empire

Thierry Lentz

Cette grande synthèse retrace l'histoire de l'Empire et replace l'aventure napoléonienne dans la longue durée. Ce premier volume est consacré à la naissance et au développement de l'Empire, suivant l'un des grands desseins de Napoléon : créer un "système" hégémonique sur le continent. De la proclamation du régime (1804) au mariage de l'empereur et de Marie-Louise (1810), on suit les événements qui ont conduit d'une part la France à poursuivre la conquête de l'Europe commencée en 1792, et d'autre part Napoléon à créer une dictature "de salut public" d'abord, puis un régime autoritaire classique. Cette histoire se garde des accents de l'épopée et des facilités de l'anecdote. En se plaçant dans la position d'un observateur impartial, Thierry Lentz déjoue la légende (dorée ou noire) édifiée par les récits enflammés des thuriféraires et des détracteurs de l'Empire.

Par Thierry Lentz
Chez Editions Tallandier

Auteur

Thierry Lentz

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Napoléon

Paru le 21/08/2025

816 pages

Editions Tallandier

14,50 €

9791021064782
