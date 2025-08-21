Mon corps fendu

Joy vous emmène dans les coulisses d'une époque qui, plus que jamais, s'avère d'actualité : mais où donc sont passés nos délicieuses irrévérences, "ce monde en marge du monde", ses rêves, ses nuits blanches, ses extases, ses questionnements, ses coups de gueule et gueules de bois ? Lieu mythique de la contre-culture : Le Cirque Divers, Jardin du Paradoxe et du Mensonge universels, d'une certaine gaieté... Le ton est donné, Les visages d'un village au coeur de la ville regardent passer le défilé : voici Maalouf, Glissant, Izoard, Lizène, Ginsberg, Alechinsky, Blavier, Topor, Laurie Anderson, et tant d'autres... Les mots survivent à l'éphémérité des gestes, dernières demeures où fleurissent ces libertés, ces sourires de toute éternité. Vous êtes invités dans ce roman-récit d'amitié et d'audace.