Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Mon corps fendu

Brigitte Kaquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Joy vous emmène dans les coulisses d'une époque qui, plus que jamais, s'avère d'actualité : mais où donc sont passés nos délicieuses irrévérences, "ce monde en marge du monde", ses rêves, ses nuits blanches, ses extases, ses questionnements, ses coups de gueule et gueules de bois ? Lieu mythique de la contre-culture : Le Cirque Divers, Jardin du Paradoxe et du Mensonge universels, d'une certaine gaieté... Le ton est donné, Les visages d'un village au coeur de la ville regardent passer le défilé : voici Maalouf, Glissant, Izoard, Lizène, Ginsberg, Alechinsky, Blavier, Topor, Laurie Anderson, et tant d'autres... Les mots survivent à l'éphémérité des gestes, dernières demeures où fleurissent ces libertés, ces sourires de toute éternité. Vous êtes invités dans ce roman-récit d'amitié et d'audace.

Par Brigitte Kaquet
Chez BOZON2X éditions

|

Auteur

Brigitte Kaquet

Editeur

BOZON2X éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon corps fendu par Brigitte Kaquet

Commenter ce livre

 

Mon corps fendu

Brigitte Kaquet

Paru le 11/09/2025

287 pages

BOZON2X éditions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931067321
9782931067321
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.