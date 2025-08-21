Inscription
Ce que peut un coeur

Julien Burri

A la fin des années 1980, C suivait une formation aux Beaux-Arts de Genève. Elle a étudié le dessin anatomique en prenant pour modèle le corps d'un jeune homme de 23 ans : des médecins-­anatomistes l'avaient écorché pour ­dévoiler ses muscles superficiels. Il n'avait ni nom, ni identité, ni ­mémoire. Près de quarante ans plus tard, C dévoile quelques clichés volés à un ami écrivain, ravivant chez lui la sensation d'une ­porosité troublante. La mémoire du corps est convoquée et une enquête ­littéraire s'amorce. Se tisse alors une peau délicate qui, par l'intime, nous relie toutes et tous au vivant.

Par Julien Burri
Chez La Veilleuse Editions

Auteur

Julien Burri

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature française

Ce que peut un coeur

Julien Burri

Paru le 21/08/2025

144 pages

La Veilleuse Editions

16,00 €

9782889780303
