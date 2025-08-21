Ce que peut un coeur

A la fin des années 1980, C suivait une formation aux Beaux-Arts de Genève. Elle a étudié le dessin anatomique en prenant pour modèle le corps d'un jeune homme de 23 ans : des médecins-anatomistes l'avaient écorché pour dévoiler ses muscles superficiels. Il n'avait ni nom, ni identité, ni mémoire. Près de quarante ans plus tard, C dévoile quelques clichés volés à un ami écrivain, ravivant chez lui la sensation d'une porosité troublante. La mémoire du corps est convoquée et une enquête littéraire s'amorce. Se tisse alors une peau délicate qui, par l'intime, nous relie toutes et tous au vivant.
