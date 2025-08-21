Ce que peut un coeur

A la fin des années 1980, C suivait une formation aux Beaux-Arts de Genève. Elle a étudié le dessin anatomique en prenant pour modèle le corps d'un jeune homme de 23 ans : des médecins-­anatomistes l'avaient écorché pour ­dévoiler ses muscles superficiels. Il n'avait ni nom, ni identité, ni ­mémoire. Près de quarante ans plus tard, C dévoile quelques clichés volés à un ami écrivain, ravivant chez lui la sensation d'une ­porosité troublante. La mémoire du corps est convoquée et une enquête ­littéraire s'amorce. Se tisse alors une peau délicate qui, par l'intime, nous relie toutes et tous au vivant.