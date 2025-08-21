Inscription
#Essais

Ambroise, jeune chrétien de l'Essonne

Jérémie Aka Alofa

ActuaLitté
Ce livre est destiné à faire du bien notamment auprès des jeunes. Il ne parle pas d'abord d'Ambroise mais du Christ vivant à partir de lui. Il oriente moins le lecteur sur un jeune que sur les questions qu'il peut se poser et qui sont celles de chaque jeune d'aujourd'hui. Il ne s'adresse moins à lui-même qu'aux jeunes de son temps afin qu'imitant son témoignage ils puissent, dans le monde d'aujourd'hui, faire l'expérience du Christ ressuscité. Il offre une vision positive et actualisée d'un jeune paroissien vivant sa Foi et son combat dans la maladie à la lumière du Christ. Ce livre, dans une perspective synodale, retrace la vie d'un jeune comme tout le monde mais, qui, atteint par la maladie, va vivre sa foi jusqu'au bout. Ses parents, son entourage et sa communauté paroissiale le soutiennent. Il n'est pas seul et son exemple nous édifie. Il continue à prier, à s'engager, à aider, à intercéder. Plusieurs personnes témoignent de moments forts de sa vie d'adolescent.

Par Jérémie Aka Alofa
Chez Parole et silence

|

Auteur

Jérémie Aka Alofa

Editeur

Parole et silence

Genre

Témoins

Ambroise, jeune chrétien de l'Essonne

Jérémie Aka Alofa

Paru le 21/08/2025

160 pages

Parole et silence

13,00 €

ActuaLitté
9782889595648
