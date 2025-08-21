La violoniste

Comme souvent dans les fictions de Ferdinand von Saar, deux narrateurs parlent à la première personne. L'un, Walberg, raconte à l'autre comment il a fait la connaissance d'une jeune fille, Ludovica, violoniste dans un trio de dames, un soir de février à Vienne, lors de la saison des bals du carnaval. Aussitôt au récit de Walberg, on comprend que ce dernier est impliqué dans l'histoire et qu'il éprouve pour la jeune femme une inclination particulière. Il souffre de ne pas être aimé par elle et de la voir préférer d'autres hommes qui contribuent à son malheur. Il s'agit de la quatrième nouvelle écrite par Ferdinand von Saar, où l'on retrouve la noirceur de sa vision de la société viennoise. Elle s'inscrit dans la tradition des nouvelles musicales du romantisme allemand, mais en lui conférant cette apport de modernité. Elle avait paru directement en un livre autonome à la fin de l'année 1874. La chute de la nouvelle est particulièrement impressionnante. Il s'agit d'une grande réussite de von Saar qui excelle à représenter l'esprit viennois.