La fin de la tristesse

Y a-t-il une vie après la rupture ? C'est la question que se posent les personnages de ce roman. Et ils y répondent par l'affirmative, même si cette affirmation passe par une brouille familiale, un incendie criminel, une manifestation qui tourne mal, des moments de doute, de vertige, de bruit insensé et de joyeuse fureur. Pour Anastasie, Césarée, Maxime ou le narrateur de ce roman, aimer fait parfois mal. Mais si l'amour a une fin, force est de constater que la tristesse aussi.