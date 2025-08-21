Inscription
#Roman francophone

La fin de la tristesse

Quentin Mouron

ActuaLitté
Y a-t-il une vie après la rupture ? C'est la question que se posent les personnages de ce roman. Et ils y répondent par l'affirmative, même si cette affirmation passe par une brouille familiale, un incendie criminel, une manifestation qui tourne mal, des moments de doute, de vertige, de bruit insensé et de joyeuse fureur. Pour Anastasie, Césarée, Maxime ou le narrateur de ce roman, aimer fait parfois mal. Mais si l'amour a une fin, force est de constater que la tristesse aussi.

Par Quentin Mouron
Chez Favre

|

Auteur

Quentin Mouron

Editeur

Favre

Genre

Littérature française

La fin de la tristesse

Quentin Mouron

Paru le 21/08/2025

160 pages

Favre

15,00 €

9782828922603
© Notice établie par ORB
