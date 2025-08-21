Comme une brise d'été

Dans la Bretagne nord du XIXe siècle, Catherine vit une jeunesse espiègle, à l'image de la personnalité singulière qui transparaît déjà dans ses yeux sombres. Lorsqu'un viol fait d'elle une fille-mère, sans ressources et rejetée par tous, mendicité et prostitution deviennent ses seuls moyens de survie... Jusqu'au jour où elle décide de reprendre en main sa vie de femme libre avant l'heure : la tête haute et le dos droit, Catherine portera désormais fièrement sa coiffe blanche, telle une goélette sur une mer agitée.