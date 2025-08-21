Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Comme une brise d'été

Myse Aulne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la Bretagne nord du XIXe siècle, Catherine vit une jeunesse espiègle, à l'image de la personnalité singulière qui transparaît déjà dans ses yeux sombres. Lorsqu'un viol fait d'elle une fille-mère, sans ressources et rejetée par tous, mendicité et prostitution deviennent ses seuls moyens de survie... Jusqu'au jour où elle décide de reprendre en main sa vie de femme libre avant l'heure : la tête haute et le dos droit, Catherine portera désormais fièrement sa coiffe blanche, telle une goélette sur une mer agitée.

Par Myse Aulne
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Myse Aulne

Editeur

Editions De Borée

Genre

Rhône-Alpes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comme une brise d'été par Myse Aulne

Commenter ce livre

 

Comme une brise d'été

Myse Aulne

Paru le 21/08/2025

320 pages

Editions De Borée

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812940729
9782812940729
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.