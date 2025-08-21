Une mère mourante dans sa cabane perdue au fond des bois, mi-guérisseuse mi-sorcière ; de quels lourds secrets est-elle porteuse ?? Ce fils venu la veiller pourra-t-il entendre sa confession ?? Lui, le mal-aimé, le rejeté, comprendra-t-il enfin d'où vient cette glace dans le coeur de sa mère ? Depuis cette nuit bleue de la Saint-Jean où s'est commis l'innommable, une sombre malédiction a frappé le village. Les années passent, mais les braises couvent toujours sous la cendre et les pins noirs tremblent sous le poids de l'omerta. La dame de la combe pourra-t-elle enfin trouver le repos ? Poète, romancier et nouvelliste belge reconnu et multiprimé, vivant près de Dinant, dans la région de Namur, Claude Donnay a été enseignant avant de fonder et diriger la revue et les éditions "Bleu d'Encre", consacrées à la poésie. "La dame de la combe" est son sixième roman, tous publiés aux éditions M.E.O. "Un été immobile" a obtenu le prix Mon's Livre ; "La route des cendres" a été finaliste du prix Saga Café et "Ozane" du prix Marcel Thiry.