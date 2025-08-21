Histoires de véhicules extraordinaires

Pour aller à l'école, tu utilises probablement ta bicyclette ou ta trottinette. Pour rendre visite à tes grands-parents, peut-être prends-tu le train. Et quand tu voyages sur un autre continent, tu embarques sûrement dans un avion. Mais es-tu déjà monté dans un sous-marin, une montgolfière ou un funiculaire ? Sur terre, en mer ou dans les airs, l'humain peut aujourd'hui voyager partout grâce à toutes sortes de véhicules et aller de plus en plus loin, de plus en plus vite. Traîneau à chien, bateau à voile ou navette spatiale, les moyens de transport répondent depuis toujours au besoin de se nourrir, à la nécessité de transporter des marchandises, ou encore à l'envie de découvrir de nouveaux horizons. A travers les pages de ce livre, découvre les origines de véhicules révolutionnaires, du plus ingénieux au plus sophistiqué, qui ont transformé à tout jamaisnotre manière de parcourir la planète et influencé nos modes de vie. La collection d'albums documentaires Civilisations remonte le temps pour explorer l'histoire du monde à travers des thèmes originaux et des faits scientifiques...surprenants et amusants !