Histoires de véhicules extraordinaires

Evelyne Ferron, Jordanne Maynard

ActuaLitté
Pour aller à l'école, tu utilises probablement ta bicyclette ou ta trottinette. Pour rendre visite à tes grands-parents, peut-être prends-tu le train. Et quand tu voyages sur un autre continent, tu embarques sûrement dans un avion. Mais es-tu déjà monté dans un sous-marin, une montgolfière ou un funiculaire ? Sur terre, en mer ou dans les airs, l'humain peut aujourd'hui voyager partout grâce à toutes sortes de véhicules et aller de plus en plus loin, de plus en plus vite. Traîneau à chien, bateau à voile ou navette spatiale, les moyens de transport répondent depuis toujours au besoin de se nourrir, à la nécessité de transporter des marchandises, ou encore à l'envie de découvrir de nouveaux horizons. A travers les pages de ce livre, découvre les origines de véhicules révolutionnaires, du plus ingénieux au plus sophistiqué, qui ont transformé à tout jamaisnotre manière de parcourir la planète et influencé nos modes de vie. La collection d'albums documentaires Civilisations remonte le temps pour explorer l'histoire du monde à travers des thèmes originaux et des faits scientifiques...surprenants et amusants !

Par Evelyne Ferron, Jordanne Maynard
Chez Fides (Editions)

Auteur

Evelyne Ferron, Jordanne Maynard

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Véhicules

Histoires de véhicules extraordinaires

Evelyne Ferron, Jordanne Maynard

Paru le 21/08/2025

48 pages

Fides (Editions)

21,00 €

9782762146844
