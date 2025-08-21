Inscription
#Roman francophone

Le fou de Bourdieu

Fabrice Pliskin

ActuaLitté
" Nous n'avons pas le choix entre la violence et la non-violence. Nous avons le choix entre la violence des dominants et la violence des dominés. " Antonin Suburre est bijoutier à Brioude. Au cours d'un braquage dans sa boutique, il abat l'un des voleurs, un jeune homme du nom de Chamseddine. Condamné pour homicide, Suburre découvre, en prison, l'oeuvre du sociologue Pierre Bourdieu et l'opposition entre dominants et dominés qui fonde sa pensée. A sa sortie, enivré par les livres de Bourdieu comme Don Quichotte par les romans de chevalerie, Suburre ne poursuit plus qu'un seul but : appliquer concrètement les principes du sociologue. Le destin lui en offre l'occasion quand, à Paris, il rencontre un autre jeune homme prénommé Chamseddine. Avide de rédemption, l'ancien bijoutier identifie immédiatement en lui le " dominé " auquel il doit apporter son soutien. Une amitié naît entre les deux hommes. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Avec Le Fou de Bourdieu, Fabrice Pliskin crée une fascinante comédie humaine où il met au jour, avec une lucidité impitoyable, nos croyances et nos mensonges. A travers les aventures de Suburre, personnage aussi ambigu qu'inoubliable, Pliskin raconte les conflits idéologiques de la France d'aujourd'hui, aiguisés par les réseaux sociaux. Comme tous les grands romans, le sien ne juge pas ses personnages mais montre leurs contradictions et leurs dénis, leurs espoirs et leurs souffrances. En un mot, leur humanité.

Par Fabrice Pliskin
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Fabrice Pliskin

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

Le fou de Bourdieu

Fabrice Pliskin

Paru le 21/08/2025

496 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

ActuaLitté
9782749183718
© Notice établie par ORB
