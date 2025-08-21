Inscription
#Essais

Dictées et Histoire des arts cycle 3

Mélanie Pouëssel

ActuaLitté
Dans la série " Dictées et histoire des arts ", un nouvel ouvrage pour le cycle 3 qui entraine les élèves dans un voyage dans le temps : les 25 dictées sont l'occasion de découvrir des oeuvres d'art de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Les dictées sont un incontournable de l'apprentissage de l'orthographe , mais peuvent être une source de stress pour les enfants quand elles servent uniquement à sanctionner les erreurs ! Cet ouvrage propose une méthodologie et une progression autour de 25 séquences pour apprendre et mémoriser, se relire, se corriger efficacement . La démarche, efficace et valorisante , offre une méthodologie sur une semaine : découverte et étude d'une oeuvre d'art (peinture, sculpture, musique, monument...) ; travail sur une notion d'orthographe lexicale ou grammaticale (accord sujet-verbe, homophones...) ; enrichissement lexical (mots à apprendre) ; entrainement avec des dictées flash ; dictées bilan permettant de réinvestir les connaissances vues en histoire des arts ; correction incluant un graphique de progrès. Avec des propositions de différenciation : quantité de mots à apprendre variable, textes des dictées de longueur et de difficulté différentes, correction différenciée. Ressources numériques (accessibles sur https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com) : des fiches de méthodologie, les oeuvres d'arts étudiées, les fiches élève histoire des arts, des diaporamas histoire des arts, des diaporamas pour animer les leçons d'orthographe, les leçons d'orthographe, les exercices d'entrainement autonome, toutes les dictées différenciées. Attention ! Les oeuvres (autres que picturales ou photographiables) ne sont pas fournies. . Découvrez sur notre page spéciale tout l'univers de Dictées et histoire des arts : https : //www. editions-retz. com/dictees-et-histoire-des-arts. html Echanger et partager sur le groupe Facebook Dictées et histoire des arts : https : //www. facebook. com/groups/222422639033411/ .

Mélanie Pouëssel
Chez Retz

|

Auteur

Mélanie Pouëssel

Editeur

Retz

Genre

Maternelle et primaire

Dictées et Histoire des arts cycle 3

Mélanie Pouëssel

Paru le 04/09/2025

320 pages

Retz

26,90 €

ActuaLitté
9782725647517
