L'impérieux destin du Dr Elise Tome 4

Impératrice tyrannique puis chirurgienne de génie, Elise de Clorence a une nouvelle chance de réparer ses erreurs. Retrouvez l'animé Doctor Elise : The Royal Lady with the Lamp sur Crunchyroll ! La guerre a éclaté avec le pays voisin. Elise refuse de laisser ses frères mourir au combat. Elle demande alors au roi le droit de partir au front à leur place, pour soigner les blessés. Scandalisés par cette décision, sa famille et le prince Linden vont tout mettre en oeuvre pour la faire changer d'avis.