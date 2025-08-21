Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

L'impérieux destin du Dr Elise Tome 4

Mini, Yuin, Kette Amoruso

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Impératrice tyrannique puis chirurgienne de génie, Elise de Clorence a une nouvelle chance de réparer ses erreurs. Retrouvez l'animé Doctor Elise : The Royal Lady with the Lamp sur Crunchyroll ! La guerre a éclaté avec le pays voisin. Elise refuse de laisser ses frères mourir au combat. Elle demande alors au roi le droit de partir au front à leur place, pour soigner les blessés. Scandalisés par cette décision, sa famille et le prince Linden vont tout mettre en oeuvre pour la faire changer d'avis.

Par Mini, Yuin, Kette Amoruso
Chez Kotoon

|

Auteur

Mini, Yuin, Kette Amoruso

Editeur

Kotoon

Genre

Sunjung (shojo)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'impérieux destin du Dr Elise Tome 4 par Mini, Yuin, Kette Amoruso

Commenter ce livre

 

L'impérieux destin du Dr Elise Tome 4

Mini, Yuin trad. Kette Amoruso

Paru le 21/08/2025

240 pages

Kotoon

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494102590
9782494102590
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.