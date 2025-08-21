Avertissement de l'éditeur : il y a peu, nous avons reçu un ensemble de documents extrêmement troublants, vraisemblablement compilés par un organisme nommé la " Fondation SCP ", à la nébuleuse devise " Sécuriser, Contenir, Protéger ". Ils nous ont été transmis par un groupe d'individus se présentant comme la " cellule 173 " - avec qui nous avons pu échanger et qui nous ont convaincus de leur bonne foi. Tous ces documents attestent de phénomènes inquiétants, liés à une crise sanitaire majeure provoquée par une substance appelée " catoproxine ". Celle-ci semble altérer la perception de la réalité des personnes qui l'ingèrent, jusqu'à leur permettre d'identifier des êtres surnaturels qui se seraient infiltrés parmi nous. La Fondation SCP, une commission secrète de l'ONU et diverses organisations de l'ombre tentent apparemment de gérer cette menace dans le plus grand secret. Pourtant, au vu de la gravité des informations reçues, nous estimons qu'il est de notre devoir de rendre ces documents publics.