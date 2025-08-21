Inscription
#Imaginaire

Catoproxine

Cellule 173

ActuaLitté
Avertissement de l'éditeur : il y a peu, nous avons reçu un ensemble de documents extrêmement troublants, vraisemblablement compilés par un organisme nommé la " Fondation SCP ", à la nébuleuse devise " Sécuriser, Contenir, Protéger ". Ils nous ont été transmis par un groupe d'individus se présentant comme la " cellule 173 " - avec qui nous avons pu échanger et qui nous ont convaincus de leur bonne foi. Tous ces documents attestent de phénomènes inquiétants, liés à une crise sanitaire majeure provoquée par une substance appelée " catoproxine ". Celle-ci semble altérer la perception de la réalité des personnes qui l'ingèrent, jusqu'à leur permettre d'identifier des êtres surnaturels qui se seraient infiltrés parmi nous. La Fondation SCP, une commission secrète de l'ONU et diverses organisations de l'ombre tentent apparemment de gérer cette menace dans le plus grand secret. Pourtant, au vu de la gravité des informations reçues, nous estimons qu'il est de notre devoir de rendre ces documents publics.

Par Cellule 173
Chez Double ponctuation

|

Auteur

Cellule 173

Editeur

Double ponctuation

Genre

Science-fiction

Catoproxine

Cellule 173

Paru le 21/08/2025

150 pages

Double ponctuation

18,00 €

ActuaLitté
9782490855827
© Notice établie par ORB
