Excel 2024 & VBA

Un livre unique pour maîtriser à la fois l'utilisation d'Excel 2024, et pour aller plus loin avec le logiciel en apprenant les bases de la programmation VBA. Ce livre contient 2 titres en 1 et va vous permettre d'apprendre l'utilisation de base d'Excel et ensuite d'aller plus loin dans l'utilisation de votre tableur. Par exemple automatiser certaines tâches, échanger et traiter des données en provenance de différentes applications Office, ou personnaliser votre logiciel. Au programme : une première feuille de calcul à partir de zéro entrée et mise en forme des données utiliser les formules et les fonctions créer des graphiques travailler avec les hypothèses tableaux croisés dynamiques éviter de programmer avec les macros, les bases du VBA, lancer des programmes VBA, l'éditeur VBA sur le bout des doigts, créer des formulaires interactifs, créer des boîtes de dialogues des macros complexes