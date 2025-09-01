Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Les garçons de Biloxi

John Grisham

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un suspense addictif ! Keith et Hugh grandissent à Biloxi dans les années 1960. A l'adolescence, leurs vies prennent des tournures différentes. Le père de Keith, devenu procureur de renom, est déterminé à " nettoyer la côte ", alors que celui de Hugh prend la tête de la mafia locale. Les garçons suivent les traces de leurs pères, Keith étudie le droit et Hugh travaille dans les boîtes de nuit familiales. Inexorablement, les deux clans sont amenés à se confronter, et c'est finalement dans une salle d'audience qu'ils vont se retrouver.

Par John Grisham
Chez Editions Ookilus

|

Auteur

John Grisham

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les garçons de Biloxi par John Grisham

Commenter ce livre

 

Les garçons de Biloxi

John Grisham trad. Carole Delporte

Paru le 01/09/2025

672 pages

Editions Ookilus

27,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383231646
9782383231646
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.