Les garçons de Biloxi

Un suspense addictif ! Keith et Hugh grandissent à Biloxi dans les années 1960. A l'adolescence, leurs vies prennent des tournures différentes. Le père de Keith, devenu procureur de renom, est déterminé à " nettoyer la côte ", alors que celui de Hugh prend la tête de la mafia locale. Les garçons suivent les traces de leurs pères, Keith étudie le droit et Hugh travaille dans les boîtes de nuit familiales. Inexorablement, les deux clans sont amenés à se confronter, et c'est finalement dans une salle d'audience qu'ils vont se retrouver.