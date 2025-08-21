Inscription
#Roman francophone

Le Livre du large et du long

Laura Vazquez

ActuaLitté
Une épopée versifiée, imaginée comme une exploration du monde par les actions, les gestes, les aventures. La narratrice vit des scènes et des idées, dans son esprit et en dehors, à toute allure. Elle est tour à tour et à la fois : folle, amoureuse, malade, sage, inquiète, calmée. Un livre comme une encyclopédie incarnée, libre et subjective, une lecture et une auscultation du monde, allant des plus petites choses : la peau, les insectes, les atomes ; aux plus larges : les populations humaines, la guerre, les ciels. Des choses les plus intérieures : les sensations, les questionnements propres ; aux plus matérielles : la médecine, l'anatomie, l'architecture. Une foi dans le langage rendu à sa force et à sa netteté, à ses trouvailles "brisant les verrous des choses', un vif désespoir éclatant, un humour et une vivacité, un livre aussi réjouissant que troublant.

Par Laura Vazquez
Chez Editions du sous-sol

|

Auteur

Laura Vazquez

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Poésie

Le Livre du large et du long

Laura Vazquez

Paru le 21/08/2025

432 pages

Editions du sous-sol

14,50 €

ActuaLitté
9782386630286
© Notice établie par ORB
