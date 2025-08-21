10 fausses idées sur l'illettrisme

Cet ouvrage met en exergue les difficultés que rencontrent les personnes en situation d'illettrisme pour pouvoir ré-apprendre. Il souligne le fait que les acteurs de terrain n'ont plus les moyens d'accompagner et de former ce public. Il fait état des réponses qui ont été positives mais qui ont disparu progressivement. Il met en évidence le décalage entre les discours et la réalité. Les personnes qui aimeraient ré-apprendre deviennent un peu plus "invisibles" au fil du temps. Nous sommes invités à repenser ... - la façon de les nommer et de les dénombrer, la façon d'aller à leur rencontre pour leur donner l'envie et le goût de réapprendre, pour favoriser leur remise en route alors qu'elles ont pris l'habitude de se taire, - la façon de définir leurs besoins d'apprentissage et de leur proposer des réponses spécifiques adaptées, - la façon de considérer les formateurs qui sont à leurs côtés en leur donnant les moyens de se former, - la façon de financer une vraie politique de lutte contre l'illettrisme, - la façon de penser leur participation pour améliorer les politiques publiques. Alors oui, il est temps d'interroger les conceptions qui sous-tendent les pratiques actuelles basées sur la seule visée économique. Il est temps de considérer ces personnes comme étant capables de dire ce qu'elles veulent ré-apprendre et comment elles veulent réapprendre, en prenant en compte leur culture, leur façon de vivre, de penser et d'être. Il est temps de ne pas réduire la formation à des techniques ou à des outils mais de la situer dans une perspective d'émancipation permettant aux personnes de retrouver du pouvoir d'agir. Cet ouvrage est une invitation à changer de perspectives et à changer de cap.