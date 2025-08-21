Inscription
#Roman francophone

Marcher dans tes pas

Léonor de Récondo

ActuaLitté
" Je suis sur ta clavicule, sur ton poignet, dans tes mains. Je suis dans tes cheveux, sur ton sein, dans tes yeux. Je regarde ta bouche, tes mouvements, ta robe. Je te connais sans te connaître, Enriqueta. " La vie d'Enriqueta bascule le 18 août 1936, quand, en quelques minutes, elle doit fuir la maison familiale d'Irun menacée par les franquistes. Ce jour-là, elle perd tout. Quarante ans plus tard, sa petite-fille, Léonor, naît française. Pourtant, lorsqu'une loi espagnole permet aux descendants d'exilés politiques d'obtenir la nationalité perdue, elle décide de la demander. Pourquoi tourner et retourner une terre emplie de fantômes ? Et qui était au juste Enriqueta ? Tissant souvenirs d'enfance, imaginaire romanesque et regard poétique, Léonor de Récondo se fraie un chemin vers celles et ceux que la guerre civile a voulu effacer. Un livre pour dire l'amour. Et ne jamais oublier.

Par Léonor de Récondo
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Léonor de Récondo

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Littérature française

Marcher dans tes pas

Léonor de Récondo

Paru le 21/08/2025

242 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

ActuaLitté
9782378805012
© Notice établie par ORB
