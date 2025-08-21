Inscription
Au temps de ma colère

Camille de Toledo

Au temps de ma colère présente les deux âges d'une vie, en miroir, offrant une vue saisissante sur la fin du siècle dernier. D'un côté, il y a "l'enfant en colère" qui a vingt-cinq ans au début des années deux mille et s'apprête à publier son premier livre, un essai sur la chute du mur de Berlin et les récits qui s'imposaient alors. De l'autre, le narrateur qui, des années plus tard, revient sur la rage de ce gamin qu'il cherche à mieux comprendre : de quoi était-il conscient, qu'est-ce qu'il ignorait, et que voulait-il cacher ? Au-delà des haines et des ressentiments, par-delà la colère, ce récit est celui d'une réconciliation, qui donne ultimement une clef de compréhension d'un parcours noué à l'Histoire jusque dans l'intime : derrière la mère de pouvoir, l'existence d'une autre mère est révélée, une "mère-maison" à laquelle l'ouvrage rend un bouleversant hommage. Après Thésée, sa vie nouvelle, Camille de Toledo, entre documentaire et fiction, texte et images, poursuit sa quête d'une autre vision du passé, du présent et de l'avenir.

Par Camille de Toledo
Chez Editions Verdier

|

Auteur

Camille de Toledo

Editeur

Editions Verdier

Genre

Littérature française

Au temps de ma colère

Camille de Toledo

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Verdier

18,50 €

9782378562571
