Aednan Terre-Mère

Une somptueuse transhumance dans un monde en voie de disparition. A l'aube du xxe siècle, le nomadisme vit ses dernières heures. Alors que de nouvelles frontières contraignent les éleveurs de rennes sames à modifier leurs routes de transhumance, le jeune Aslat grimpe sur une falaise pour trouver son chemin et bascule dans le vide. Cette tragédie amorce la dispersion du clan familial. Une génération plus tard, Lise, arrachée à ses parents et dépouillée de la langue de ses ancêtres, s'interroge sur son héritage culturel. C'est sa fille, Sandra, incarnation de la résistance autochtone, qui mettra fin à cette tentative d'effacement, un siècle après le début de cette épopée. Un texte poignant, qui donne voix aux vivants et aux morts pour raconter l'histoire d'un monde qui lutte contre sa disparition. Prix August " La puissance de cette voix poétique est telle que le temps semble s'arrêter. " Dagens Nyheter " Dans une langue acérée, ce poème épique raconte la répression coloniale, la résistance et la survie. " Kirkus " Chaque page offre des étendues d'espaces blancs qui reflètent le paysage enneigé et donnent corps à ce récit d'absence, de fracture, de silence, d'effacement. " The Guardian " Une épopée portée par une voix cristalline, dont chaque mot compose un paysage qui ne ressemble à rien de connu. " Tommy Orange Prix August Prix Norrland Prix Svenska Dagbladet Finaliste du National Book Award en littérature étrangère