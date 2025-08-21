Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Aednan Terre-Mère

Linnea Axelsson, Rachel Erdmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une somptueuse transhumance dans un monde en voie de disparition. A l'aube du xxe siècle, le nomadisme vit ses dernières heures. Alors que de nouvelles frontières contraignent les éleveurs de rennes sames à modifier leurs routes de transhumance, le jeune Aslat grimpe sur une falaise pour trouver son chemin et bascule dans le vide. Cette tragédie amorce la dispersion du clan familial. Une génération plus tard, Lise, arrachée à ses parents et dépouillée de la langue de ses ancêtres, s'interroge sur son héritage culturel. C'est sa fille, Sandra, incarnation de la résistance autochtone, qui mettra fin à cette tentative d'effacement, un siècle après le début de cette épopée. Un texte poignant, qui donne voix aux vivants et aux morts pour raconter l'histoire d'un monde qui lutte contre sa disparition. Prix August " La puissance de cette voix poétique est telle que le temps semble s'arrêter. " Dagens Nyheter " Dans une langue acérée, ce poème épique raconte la répression coloniale, la résistance et la survie. " Kirkus " Chaque page offre des étendues d'espaces blancs qui reflètent le paysage enneigé et donnent corps à ce récit d'absence, de fracture, de silence, d'effacement. " The Guardian " Une épopée portée par une voix cristalline, dont chaque mot compose un paysage qui ne ressemble à rien de connu. " Tommy Orange Prix August Prix Norrland Prix Svenska Dagbladet Finaliste du National Book Award en littérature étrangère

Par Linnea Axelsson, Rachel Erdmann
Chez Editions Paulsen

|

Auteur

Linnea Axelsson, Rachel Erdmann

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aednan Terre-Mère par Linnea Axelsson, Rachel Erdmann

Commenter ce livre

 

Aednan Terre-Mère

Linnea Axelsson trad. Rachel Erdmann

Paru le 21/08/2025

Editions Paulsen

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375024294
9782375024294
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.