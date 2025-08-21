Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Minuscule Tome 13

Fédoua Lamodière, Takuto Kashiki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La minuscule petite vie de Hakumei et Mikochi dans les bois. Un manga pour toute la famille !! Adapté en animé en 2018 ! Konju a invité Hakumei et Mikochi à passer la journée chez elle. La nuit est tombée et les deux invitées sont contraintes de dormir chez leur hôte. Jada, elle, a été embauchée par une troupe de théâtre pour s'occuper des coiffures des comédiens, à la demande de son ami Carnelian. Elle se prend vite au jeu et invente des coupes très créatives adaptées aux rôles de chacun. Puis Makinata accueille un évènement annuel : la bibliothèque en plein air, où les habitants peuvent faire l'acquisition de vieux livres pour une somme modique.

Par Fédoua Lamodière, Takuto Kashiki
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Fédoua Lamodière, Takuto Kashiki

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Minuscule Tome 13 par Fédoua Lamodière, Takuto Kashiki

Commenter ce livre

 

Minuscule Tome 13

Takuto Kashiki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 21/08/2025

Editions Komikku

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372879019
9782372879019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.