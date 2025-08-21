Minuscule Tome 13

La minuscule petite vie de Hakumei et Mikochi dans les bois. Un manga pour toute la famille !! Adapté en animé en 2018 ! Konju a invité Hakumei et Mikochi à passer la journée chez elle. La nuit est tombée et les deux invitées sont contraintes de dormir chez leur hôte. Jada, elle, a été embauchée par une troupe de théâtre pour s'occuper des coiffures des comédiens, à la demande de son ami Carnelian. Elle se prend vite au jeu et invente des coupes très créatives adaptées aux rôles de chacun. Puis Makinata accueille un évènement annuel : la bibliothèque en plein air, où les habitants peuvent faire l'acquisition de vieux livres pour une somme modique.