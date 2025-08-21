" Vous voulez faire quoi plus tard, vous avez un projet professionnel ? - Je crois que j'aimerais faire comme vous. Devenir écrivain. " C'est l'histoire d'un étudiant esseulé dans Paris, en mal de rencontres amoureuses et littéraires. C'est l'histoire d'un orphelin dialoguant par les mots avec son père suicidé, qui sent une force créative naître en lui. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit ce qu'il écrit, et écrit ce qu'il vit, avec le désir fou d'être publié. Dans ce roman vrai, Alexandre Lacroix raconte ses débuts dans le monde des lettres. Un parcours initiatique tour à tour intense, drôle et cruel.