Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Devenir écrivain

Alexandre Lacroix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Vous voulez faire quoi plus tard, vous avez un projet professionnel ? - Je crois que j'aimerais faire comme vous. Devenir écrivain. " C'est l'histoire d'un étudiant esseulé dans Paris, en mal de rencontres amoureuses et littéraires. C'est l'histoire d'un orphelin dialoguant par les mots avec son père suicidé, qui sent une force créative naître en lui. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit ce qu'il écrit, et écrit ce qu'il vit, avec le désir fou d'être publié. Dans ce roman vrai, Alexandre Lacroix raconte ses débuts dans le monde des lettres. Un parcours initiatique tour à tour intense, drôle et cruel.

Par Alexandre Lacroix
Chez Allary Editions

|

Auteur

Alexandre Lacroix

Editeur

Allary Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Devenir écrivain par Alexandre Lacroix

Commenter ce livre

 

Devenir écrivain

Alexandre Lacroix

Paru le 21/08/2025

Allary Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735577
9782370735577
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.