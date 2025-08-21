Le vol fou

Dans son Horcynus Orca (1975), Stefano D'Arrigo montre comment l'histoire des effets de la Seconde Guerre mondiale sur une petite communauté de pêcheurs siciliens n'est rien d'autre que la tragédie de toutes les guerres. Un roman complexe, qui réfléchit sur la vie et la mort, le bien et le mal dans un grand poème épique moderne aux échos littéraires : Homère, l'Arioste et Dante... A partir d'un titre inspiré du Chant d'Ulysse dans l'Enfer dantesque ("des rames nous fîmes des ailes pour ce vol fou... " , XXVI, v. 125), cette étude est la seule consacrée à Horcynus Orca. Sgavicchia retrace sa conception, analyse ses thèmes et sa structure, en utilisant également des textes inédits de l'auteur, et faisant de cet essai un texte indispensable à la compréhension de ce roman-monstre qui, publié en France en 2023 (Le Nouvel Attila), a conquis la critique et est désormais au coeur de la scène littéraire française.