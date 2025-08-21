Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Code de la consommation

Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réforme de l'action de groupe et du démarchage téléphonique Les + de l'édition 2026 : - commentaires à jour des toutes dernières réformes ; - enrichissements abondants : commentaire, bibliographie et annotation de jurisprudence ; - tables de concordance entre l'ancien et le nouveau code ; - contenu numérique additionnel. - supplément en ligne inclus. Le Code de la consommation Dalloz rassemble l'ensemble des textes intéressant la matière. En plus des parties codifiées, il comprend un Appendice présentant de nombreuses rubriques en rapport avec la protection des consommateurs. L'édition 2026 est à jour, dans sa partie codifiée et ses textes complémentaires, des réformes les plus récentes, notamment : - loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, qui réforme, notamment, le démarchage téléphonique ; - loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, qui réforme, notamment, l'action de groupe ; - loi du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique ; - décret du 13 février 2025 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration ; - décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ; - décret du 30 décembre 2024 relatif au mode de production biologique des produits agricoles et à leur étiquetage ; - décret du 6 décembre 2024 portant mesures d'adaptation du code de la consommation à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité des produits ; - ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ; - directive du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE ; - décrets des 16 juillet 2024 relatifs à l'information des consommateurs et à l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire utilisées dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des véhicules automobiles et des véhicules à deux ou trois roues motorisés.

Par Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Concurrence, consommation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Code de la consommation par Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier

Commenter ce livre

 

Code de la consommation

Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier

Paru le 21/08/2025

Editions Dalloz

89,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247237913
9782247237913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.