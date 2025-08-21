Une introduction historique au droit selon les canons de la collection HyperCours ! En 13 chapitres, couvrant les temps les anciens jusqu'en 1940, cet HyperCours propose au lecteur d'étudier d'une part l'Antiquité et le droit romain et d'autre part l'Epoque contemporaine, en particulier post-1804. Ce manuel présente une connaissance historique des sources juridiques qui, au fil du temps, ont concouru à la formation du système français contemporain. Chaque chapitre porte sur les sources du droit à l'époque envisagée, sur la justice et sur la façon de penser le droit pour envisager philosophes et doctrines, correspondant aux différentes évolutions du cours d'histoire du droit de première année qui ont eu lieu de la fin des années 2000 à aujourd'hui.