Jules Isaac et Jésus et Israël

Jean-Dominique Durand

L'année 2023 a marqué les soixante-quinze ans de la fondation de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France et de la publication de Jésus et Israël par Jules Isaac, ainsi que les soixante ans de son décès, le 5 septembre 1963. Ce triple anniversaire est l'occasion de revenir sur le parcours de ce grand pédagogue et historien, ainsi que sur cet ouvrage fondateur de relations rénovées entre Juifs et chrétiens. Jésus et Israël a fait prendre conscience aux chrétiens des conséquences mortifères de l'antijudaïsme transmis de génération en génération depuis des siècles. Après Auschwitz, l'enseignement du mépris n'était plus supportable. Jules Isaac pousse là un cri d'indignation et de douleur. En historien soucieux de revoir l'enseignement chrétien sur le judaïsme, il a apporté une pierre d'angle à la recherche de la vérité, car selon lui, "aucune autorité ne vaut contre les faits" . Il a voulu revenir aux textes fondateurs, qu'il a décortiqués, analysés, confrontés les uns aux autres. Sa démarche est une formidable leçon de méthode pour démontrer qu'un enseignement antijudaïque, répété des siècles durant, devait être révisé pour être fidèle au Christ et effacer les interprétations erronées de l'Evangile responsables de la haine des Juifs. Jésus et Israël a ouvert la voie pour qu'un nouveau regard soit porté par l'Eglise sur le judaïsme, qui aboutit en 1965 à la déclaration conciliaire Nostra Aetate. Ont contribué à ce colloque Maud Blanc-Haymovici, Jean-Dominique Durand, rabbin Philippe Haddad, Grand Rabbin Olivier Kaufmann, Guila Clara Kessous, Paule Marx, Mgr Pierre d'Ornellas, pasteur Roland Poupin, Olivier Rota, père Thierry Vernet.

Par Jean-Dominique Durand
Chez Cerf

Auteur

Jean-Dominique Durand

Editeur

Cerf

Genre

Histoire des religions

Jules Isaac et Jésus et Israël

Jean-Dominique Durand

Paru le 04/09/2025

Cerf

24,00 €

Scannez le code barre 9782204170314
9782204170314
© Notice établie par ORB
