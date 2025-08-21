Inscription
#Essais

Le dilemme minoritaire : partir ou rester à Istanbul

Anna Theodorides

ActuaLitté
Partir ou rester ? Tel est le dilemme auquel sont confrontés les Grecs d'Istanbul, au lendemain des pogroms de septembre 1955. Un essai historique passionnant pour mieux comprendre cet événement tragique et ses conséquences. Siège de l'Eglise orthodoxe, Istanbul est liée à la communauté grecque depuis le roi grec légendaire Byzas, qui aurait fondé la ville. Constantin Ier y institua également le christianisme. Ainsi, les Grecs d'Istanbul se considèrent pas comme de simples Stambouliotes ; ils sont les témoins et les gardiens de l'essence de cette ville millénaire. Or, cette identité a été profondément attaquée lors des émeutes de septembre 1955 qui ont causé le saccage de l'espace grec orthodoxe, des viols, des circoncisions forcées de quelques popes orthodoxes et des profanations de cimetières. Comment les Grecs d'Istanbul ont-ils réagi à ces événements traumatiques ? En suivant pas-à-pas une enquête ethnographique à Istanbul, Athènes et Thessalonique, les lecteurs découvrent les violences de cet épisode du passé qui demeure largement inconnu en France. Il offre aussi une connaissance approfondie du terrain minoritaire à Istanbul ou en Grèce. Il offre également un éclairage sur l'expérience minoritaire : tout comme les Chrétiens d'Orient, ils luttent pour maintenir leur présence face aux pratiques discriminatoires. Un exemple de communauté, rentrée en résistance pour préserver sa singularité et son histoire. Une enquête passionnante et éclairante.

Par Anna Theodorides
Chez Cerf

|

Auteur

Anna Theodorides

Editeur

Cerf

Genre

Turquie

Le dilemme minoritaire : partir ou rester à Istanbul

Anna Theodorides

Paru le 21/08/2025

480 pages

Cerf

35,00 €

9782204162647
