Gestion et finance

Christine Darlay

ActuaLitté
Un guide synthétique et pratique au format livret, au contenu entièrement actualisé, pour maîtriser l'essentiel de la gestion et de la finance ! Rédigé sous forme de fiches avec des exemples, des tableaux et des schémas, ce petit guide complet en couleurs de 48 pages est à jour de la loi de finances. Indispensable pour maîtriser : - l'analyse financière de l'activité - l'analyse financière du patrimoine - le financement des investissements - la gestion de trésorerie - le financement à long terme

Par Christine Darlay
Chez Nathan

|

Auteur

Christine Darlay

Editeur

Nathan

Genre

Analyse financière

Gestion et finance

Christine Darlay

Paru le 21/08/2025

48 pages

Nathan

4,90 €

ActuaLitté
9782095054519
